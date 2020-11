Dépister, isoler

Les autorités sanitaires ont décidé d’augmenter le nombre de centres de test Covid dans la capitale et le Grand Lomé. Les cliniques privées sont également mises à contribution.

Plus d’une vingtaine de sites seront opérationnels dans les prochains jours.

'Nous ne voulons pas être dépassés, c'est pour cela que nous avons voulu anticiper. Cette nouvelle organisation permettra de réduire le retard de diagnostic et de prise en charge’, explique le colonel Mohaman Djibril, responsable de la CNGR (Coordination nationale de gestion de la riposte).

L’absence ou le retard de dépistage contribuent à la propagation du virus et complique l’état de certaines personnes positives.

Le Togo veut dépister le plus possible et isoler aussitôt.