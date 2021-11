En finir avec les maladies tropicales négligées

Avec le soutien de l’USAID, le Togo va évaluer les actions à mener pour se débarrasser une bonne fois pour toute des maladies tropicales négligées (MTN).

On peut citer la filariose lymphatique, la schistosomiase, l’onchocercose, la dracunculose.

Certaines sont en voie de disparition.

‘L’USAID est engagé aux côtés du Togo pour la mise en œuvre d’une stratégie de planification, de financement et de gestion durable du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées’ a déclaré Justin Tine, coordonnateur de l’USAID, pour le renforcement du système de santé en Afrique de l’ouest.

Les MTN sont un ensemble de 17 maladies transmissibles, répandues dans les régions tropicales.

Les pays pauvres sont les plus touchés, notamment à cause du manque d’information, des problèmes d’accès à l’eau potable, des problèmes d’hygiène et d’assainissement.