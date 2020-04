Une équipe de médecins togolais planchent sur plusieurs essais cliniques destinés à soigner des cas graves de covid-19.

Le premier essai vise à évaluer l’efficacité de la Chloroquine et de la combinaison Chloroquine + Azithromycine dans le traitement de l’infection.

Si ces traitements s’avéraient efficaces et bien tolérés, il est prévu dans la même étude d’explorer la possibilité de conduire une détection active des contacts des patients infectés au niveau de la communauté afin d’entreprendre des traitements de ces derniers dans le but de couper la chaîne de la transmission au niveau communautaire.

Deuxième piste envisagée, l’évaluation de l’efficacité clinique et virologique d’un médicament à base de plante (phytomédicament) l’Apivirine. Un traitement efficace sur plusieurs virus dont celui du VIH/SIDA.

Enfin, des mélanges réalisés par des tradipraticiens à partir de la médecine traditionnelle sont à l’étude.

S’agissant de la Chloroquine, certains médecins européens préconisent son recours, non pas lors de l’hospitalisation, mais dès l’apparition de symptômes lourds et notamment de difficultés respiratoires. Pas d’automédication. Les dosages doivent être impérativement prescrits par un médecin en fonction de la pathologie et des antécédents du malade.

Le Togo compte officiellement 36 cas de covid-19, dont 10 guéris et deux décès.