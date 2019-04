Expertise médicale allemande

Un accord de partenariat a été signé lundi entre le centre hospitalier préfectoral (CHP) de Bassar (région de Kara) et l’hôpital de Nuremberg (Allemagne).

Ce partenariat permettra un partage d'expérience et l’organisation de stages de formation à Nuremberg au profit du personnel de santé togolais. Il est également envisagé la fourniture d’équipements.

Des chirurgiens de la Klinikum Nürnberg s’étaient rendus récemment au Togo pour réaliser une série d’interventions (hernies, hydrocèles …).

Au delà de cet accord, l’ambassadeur d’Allemagne à Lomé, Christoph Sander, a indiqué que son pays travaillait sur un projet d’assistance au CHP avec la construction d’une maternité et d’un centre d'accompagnement pour les familles des malades.

Klinikum Nuremberg est l’un des plus grands hôpitaux municipaux d'Europe. Avec ses 2.206 lits et 100.000 hospitalisations par an auxquelles il faut ajouter 105.000 interventions ambulatoires.

L’établissement compte 42 départements spécialisés et des plateaux techniques de dernière génération.