Faux médicaments : l'Afrique cherche les anticorps

Un sommet sur la lutte contre le trafic de faux médicaments en Afrique se déroule samedi au Togo.

Cinq chefs d’Etat africains* doivent y prendre part ainsi que le directeur général de l’OMS.

Cette rencontre s’achèvera par l’annonce de l’Initiative de Lomé, un dispositif qui entend renforcer et coordonner la lutte à l’échelle continentale.

L’accord-cadre ‘Call for Action’, qui sera signé à l’issue de la rencontre, est un processus de collaboration et une ébauche d’instrument juridique panafricain censé criminaliser la fabrication, l’importation et la distribution de contrefaçons.

Le combat contre les trafiquants reste inégal. Les réseaux parfaitement organisés savent comment inonder les marchés. On estime que 40 à 60% des médicaments vendus en Afrique sont des faux. Une activité qui génère, à moindre risque, des milliards de dollars.

La Fondation Brazzaville, à l’origine du sommet de Lomé, estime qu’il est possible d’inverser la tendance à condition d’une mobilisation et d’une prise de conscience des Etats et de leurs dirigeants.

Le Togo a été choisi pour accueillir cette conférence car c’est l’un des premiers à avoir modifié son code pénal pour criminaliser le trafic.

* Togo, Congo-Brazzaville, Ouganda, Sénégal et Gambie