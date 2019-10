Générosité internationale

La sixième Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme s’ouvre ce soir à Lyon (France).

Cette rencontre a pour ambition d’atteindre au moins 14 milliards de dollars pour le prochain cycle de financement de trois ans du Fonds mondial.

Organisée tous les trois ans, cette Conférence des ressources offre aux donateurs du monde entier une plateforme internationale pour annoncer leurs promesses de don en faveur du Fonds mondial afin de contribuer à mettre fin aux épidémies et de promouvoir un avenir où chacun et chacune serait en meilleure santé.

Une reconstitution réussie des ressources aidera à sauver 16 millions de vies, permettra d’éviter 234 millions d’infections d’ici 2023, de mettre le monde sur la bonne voie pour atteindre la cible des Objectifs de développement durable pour éliminer les épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme d’ici 2030.

Le Togo est présent à Lyon avec une délégation de haut niveau. Le pays est l’un des bénéficiaires du Fonds mondial avec près de 40 milliards de Fcfa jusqu’en 2020.

L’appui fourni par le Fonds dans le passé a permis, notamment, d’offrir un traitement ARV à 45.000 malades du sida, de dépister et de traiter plus 20.000 cas de tuberculose et de distribuer 7 millions de moustiquaires imprégnées - très efficaces contre le palu – ainsi que l’achat de médicaments.