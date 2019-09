Grand Mercy à vous tous

Le président Faure Gnassingbé a rencontré jeudi à New York les responsables de l’association humanitaire ‘MercyShips’ active au Togo depuis des années.

MercShips , fondée en 1978 par Don et Deyon Stephens, fournit des soins gratuits aux populations les plus défavorisées à travers le monde. L’ONG est active dans plus de 70 pays.

L’organisation dispose d’une flotte de navires-hôpitaux à bord desquels sont réalisées de nombreuses interventions.

Ils ont fait escale à plusieurs reprises au port de Lomé.

Ses membres participent également à la réhabilitation des structures sanitaires locales.

Le chef de l’Etat togolais a rappelé que l’ONG apportait depuis plus de 40 ans, ‘santé et espoir à des personnes avec des handicaps apparemment insolubles’.

‘Cette organisation nous conforte dans l’idée qu'aucune discrimination ne doit exister lorsqu'il s'agit de la santé pour tous’, a-t-il déclaré.