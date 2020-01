Hôpitaux : les bénéfices d’une gestion indépendante

Le meilleur moyen d’offrir des soins de qualité est de confier la gestion des hôpitaux publics à des partenaires extérieurs indépendants.

C’est ce qu’a fait le gouvernement avec la contractualisation.

Cette approche permet d’améliorer le management, les ressources humaines, matérielles et financières et de renforcer la gestion pharmaceutique. In fine, d’améliorer la prise en charge des patients.

Vendredi, le ministre de la Santé, Mustafa Mijiyawa, lui même professeur en médecine, s'est félicité des impacts de cette politique.

Dix établissements sont concernés par cette contractualisation qui a permis de faire des économies, de dégager des ressources pour investir dans les équipements et de motiver les personnels.