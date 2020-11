Lors du déclenchement de la pandémie de Covid-19, l'inquié­tude était grande pour le conti­nent africain. Quel serait l'impact de ce nouveau et dangereux virus dans une région du monde déjà durement frappée par diverses maladies infectieuses et par ail­leurs mal dotée en infrastructures et personnel de santé?

Quelques mois plus tard, le bilan s'avère plutôt rassu­rant.

Le Togo, par exemple, n'a pour l'heure pas enregistré les fortes mortali­tés observées ailleurs. Le bilan est de 2.381 cas confirmés et de 57 décès.

‘Mais il ne faut pas céder à l'autosatisfaction: nous ne sommes pas encore sortis d'affaire, le virus peut revenir rapidement avec la deuxième vague observée en Europe’, prévient le Pr Moustafa Mijiyawa, ministre de la Santé.

Au Togo, l’âge moyen de la population est de 19 ans. Or la maladie est surtout dangereuse pour les personnes âgées souf­frant d'autres problèmes de santé.

Face au covid, le Togo a réagi promptement, ce qui a semble· t-il aussi contribué à éviter le pire.

Dès le mois de mars, les autorités ont adopté des mesures drastiques telles que le couvre-feu, la fermeture des écoles et des lieux de culte, qui ont depuis été progres­sivement levées. Et évidemment les mesures barrières et la distanciation physique.

Les autorités de santé ont par ailleurs su tirer profit de leur expérience dans la lutte contre les maladies infectieuses notamment pour ce qui concerne la communication avec la popu­lation, y compris dans les zones rurales.

Au début de la pandémie, l'un des principaux défis pour le Togo fut de développer ses capacités de tests diagnostiques, initialement très réduites. 123.000 tests ont été réalisés à ce jour et le dispositif monte en puissance chaque jour.

En dépit de ce tableau rassurant, le gouvernement préfère rester sur ses gardes. Le combat est loin d’être gagné.