‘Il y a de l’écoute de la part du gouvernement’

Le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT) se félicite des derniers échanges avec le gouvernement.

‘Il y a quelques semaines nous avons saisi le Premier ministre sur un certain nombre de préoccupations qui ont trouvé des réponses justes au lendemain en conseil des ministres’, a déclaré mardi le Dr Gilbert Tsolenyanu, secrétaire général du SYNPHOT.

Les pouvoirs publics ont fait des annonces concrètes concernant les assurances des personnels de santé et les primes, sur le recrutement et la modernisation des hôpitaux et des dispensaires.

Le budget 2021, actuellement à l’examen à l’Assemblée, prévoit des investissements massifs dans ce secteur.