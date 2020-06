La bonne stratégie

En un peu plus de deux mois, le Togo a enregistré 452 cas confirmés de covid-19. Le nombre de décès est de 13 (2,92%) et plus de la moitié des malades sont rétablis.

La courbe épidémique est ascendante, mais elle ne s’est pas emballée. Rien de comparable avec ce qui a été observé en Europe, aux Etats-Unis ou au Brésil.

Les autorités ont lancé une campagne massive de tests. 21.500 réalisés à ce jour.

Les restrictions imposées sont maintenues pour le moment. Même si les indicateurs ne sont pas alarmants, ce n’est pas le moment de baisser la garde.

Les frontières sont fermées, les rassemblements publics interdits et un couvre feu sanitaire est imposé.

Un dispositif qui semble fonctionner. Le Togo a fait le choix de ne pas recourir au confinement dans un pays où l'économie est fragile.

Dans les pays voisins, la situation la plus préoccupante est celle du Ghana avec 8.548, mais seulement 244 enregistrés au Bénin.