La campagne grand public débute lundi

La campagne de vaccination lancée le 10 mars dernier a ciblé en priorité les personnels de santé.

La seconde étape débute lundi et concerne les personnes de plus 50 ans et celles plus jeunes ayant des comorbidités et facteurs aggravants (hypertension artérielle, diabète, cancers, infection au VIH/SIDA, maladies rénales, maladies respiratoires chroniques …)

Les inscriptions des personnes concernées peut se faire en ligne.

Pour celles n’ayant pas accès à internet ou n’étant pas en mesure de se rendre dans les centres de vaccination dédiés, une campagne de porte à porte sera menée dans le Grand Lomé.

Le gouvernement a demandé dimanche aux personnes concernées à se faire enregistrer.