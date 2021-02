La dépression est une période qu'on passe diminué et dont l'on ressort grandi

La dépression est une maladie qui se caractérise notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir (humeur dépressive), une perte de motivation et de facultés de décision, une diminution du sentiment de plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil, des pensées morbides et l’impression de ne pas avoir de valeur en tant qu’individu.

Dans le milieu médical, le terme dépression majeure est souvent employé pour désigner cette maladie. La dépression survient généralement sous forme de périodes dépressives qui peuvent durer des semaines, des mois voire des années. Selon l’intensité des symptômes, la dépression sera qualifiée de légère, modérée ou majeur (grave). Dans les cas les plus graves, la dépression peut conduire au suicide.

Des dizaines de milliers de Togolais en seraient victimes chaque année, estime le Pr Valentin Dassa, chef du service de psychiatrie au CHU Sylvanus Olympio de Lomé.

En 2020, 64 cas de suicide ont été enregistrés.

‘Le gouvernement a mesuré l’ampleur du problème et il développe la formation d’agents spécialisés dans cette pathologie. Ils sont capables de diagnostiquer le mal et de le traiter’, indique-t-il.

Mais la dépression est complexe. Le recours à des traitements adaptés peut être efficace, mais pas dans tous les cas.