La population doit redoubler de prudence

Le Bénin fait face à une épidémie de choléra, a prévenu vendredi le ministre togolais de la Santé, Moustafa Mijiyawa. Il a mis en garde les populations frontalières, mais pas uniquement.

Les échanges entre les deux pays sont importants ce qui pourrait contribuer à propager le virus.

‘Je vous invite à une vigilance plus accrue et à des activités de préparation pour une réponse rapide et adéquate’, a-t-il déclaré à l’endroit des directeurs régionaux et préfectoraux de la santé, ainsi qu’aux responsables des hôpitaux.

Les épidémies de choléra sont liées à des facteurs saisonniers lors de la saison des pluies.

Le choléra est une maladie extrêmement virulente qui peut provoquer une diarrhée aqueuse aiguë sévère.

Les symptômes apparaissent entre 12 heures et 5 jours après l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminée. Touchant les enfants comme les adultes, la maladie peut tuer en l’espace de quelques heures si aucun traitement n’est administré.