'La situation est grave'

Le variant Delta provoque une vague de novelles contaminations. Face l'urgence, le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, a réuni hier les acteurs impliqués dans la gestion et la lutte contre la pandémie.

‘Ce que nous constatons, c’est qu’il y a une multiplication par quatre du nombre de cas actifs avec plus de 5.000 malades. Le nombre de décès ne fait qu’augmenter, en juin nous avons eu 4 décès, en juillet 22 décès et en août 33. Nous avons enregistré pratiquement plus du tiers des décès entre juillet et août. La situation actuelle sur le plan épidémiologique est grave, elle est préoccupante, elle est d’une extrême gravité parce que nous avons actuellement la saturation de toutes les structures de santé. Toutes les mesures ont été proposées, des mesures les plus fortes aux mesures générales pour pouvoir contrôler très vite cette situation qui devient un peu alarmante’, a déclaré le Pr Didier Koumavi Ekouévi, président du Conseil scientifique.

Des mesures sont à l'examen pour freiner la propagation.