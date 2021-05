Le CNTS reste ouvert lundi

Le gouvernement a accordé un jour férié lundi pour marquer le fête du travail. Le 1er mai tombait un samedi !

Pour les volontaires du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), pas question de fermer les points de collecte.

Il y a déjà peu de donneurs; si on ferme les centres le weekend et lundi, il n’y aura plus personne.

Le Togo manque de sang et les volontaires ne se bousculent pas.

36.000 poches de sang ont été collectées en 2020, soit 4.000 de moins que l’année précédente. Pour les 6 premiers mois de l’année, le bilan n’est pas meilleur.