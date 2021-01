Le Togo a une réelle capacité d'anticipation

Le Togo n’attendra pas l’initiative Covax pour obtenir des vaccins contre le Coronavirus.

C’est ce qu’a indiqué mercredi le colonel Mohaman Djibril, responsable de la coordination nationale de gestion de la riposte (CNGR).

‘Nous aurons des doses bien avant avant l'arrivée des vaccins de covax en juin. Et là, c'est toujours la particularité du Togo d'évoluer dans l'anticipation dans la gestion de cette pandémie, sous l’impulsion du chef de l'État en sa qualité du président du comité de crise', a-t-il déclaré.

Les doses commandées viendront de chez l’Américain Pfizer BioNTech (ARN Messager).

Les premiers vaccinés seront les personnels de santé, les personnes âgées ou celles ayant des comorbidités.

‘Les doses ne suffiront pas pour tout le monde et donc on est en train de voir ceux avec qui on va commencer’, a précisé M. Djibril.