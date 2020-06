Le CHU Campus est le second plus grand hôpital du pays

Le CHU Campus de Lomé tire profit des nouvelles technologies pour améliorer l’accueil du public. Une plateforme permet de prendre rendez-vous en ligne, de consulter les examens réalisés et d’obtenir des ordonnances à distance.

Dans un deuxième temps, l’établissement mettra au point des consultations en ligne. L’unité de télémédecine est en cours de développement.

Ce dispositif permettra de soulager l’agenda des médecins et des spécialistes et de répondre plus rapidement aux besoins des patients.