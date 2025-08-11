Mettre fin aux mauvaises pratiques dans le secteur de la santé

Aux côtés des pouvoirs publics, le Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT) affiche sa détermination à contribuer à l’assainissement du secteur de la santé.

L’organisation syndicale entend mettre fin aux mauvaises pratiques et promouvoir un professionnalisme exemplaire dans les hôpitaux.

Gilbert Tsolényanu, porte-parole du syndicat, a invité ses membres à adopter une posture responsable et constructive.

Il a appelé les agents de santé à « se regarder dans le miroir » et à renoncer aux comportements déviants qui ternissent l’image de la profession, citant notamment la vente ou le détournement de médicaments et le mauvais accueil des patients.

Il a rappelé que désormais, tout recrutement dans la santé devra passer par les ordres professionnels des corps de métiers.

Cette mesure vise à mettre fin à l’exercice illégal, qu’il s’agisse des praticiens hospitaliers ou du personnel administratif.

Pour le SYNPHOT, cette démarche s’inscrit dans une volonté de professionnaliser et de moraliser le secteur, condition indispensable pour restaurer la confiance entre les patients, les soignants et les institutions de santé.