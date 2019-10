Le patient fait des progrès

L'organisation mondiale de la santé (OMS) a félicité mercredi le gouvernement pour les progrès réalisés dans le cadre du plan national de développement sanitaire (PNDS) 2017-2022.

Selon les résultats communiqués par Diallo Fatoumata Binta, la représentante de l'OMS à Lomé, 60% des 34 indicateurs fixés par l’organisation ont été partiellement ou complètement atteints.

Il s’agit notamment du nombre de femmes enceintes ayant effectué au moins 4 visites prénatales, du taux d'accouchements assistés par un personnel qualifié, de la proportion de PVVIH sous ARV, de la densité de personnel de santé (Ratio pour 10. 000 habitants) …

Parmi les points négatifs relevés par l’OMS, le manque de lits dans les hôpitaux ou la malnutrition chez les enfants.

S’agissant des équipements hospitaliers et des compétences des personnels, sont en cause la gouvernance et des défis structurels.