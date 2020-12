Le personnel soignant paye un lourd tribu à la lutte contre le Coronavirus.

Plus de 200 personnes ont été contaminées depuis mars et plus de la moitié à Lomé et dans sa région. Des médecins, des infirmières et du personnel ,administratif.

Pas vraiment étonnant. Le virus circule dans les hôpitaux et les dispensaires et les équipements de protection n’offrent pas de garanties à 100%.

3.295 cas ont été recensés au togo depuis le début de l’épidémie.