Le virus circule activement

Le contexte actuel marqué par une flambée des cas de Covid, a indiqué le ministre de la Santé.

Les décès enregistrés récemment concernent essentiellement des personnes de plus de 50 ans non vaccinées. Cette tranche d’âge reste donc prioritaire dans le cadre de la campagne de vaccination.

On assiste à une augmentation du nombre de cas depuis quatre semaines, après le répit des mois d’avril et de mai. Cette nouvelle vague est alimentée par l’apparition de probables variants plus contagieux et le relâchement des mesures barrières.

Face à cette situation, le gouvernement va accélérer la vaccination et renforcer les contrôles, notamment dans les lieux publics.

Le nouveau variant Delta est plus contagieux, mais pas forcément plus dangereux.

Après 16 mois de restrictions, les togolais ont du mal à appliquer les recommandations sanitaires parmi lesquelles le port du masque et la distanciation physique.

Enfin, côté vaccination, environ 300.000 personnes ont achevé leur parcours avec 2 doses, mais d’autres refusent de recevoir l’injection par peur ou en raison des fausses informations diffusées par les réseaux sociaux.

Le vaccin est pourtant le seul moyen à ce jour de freiner la propagation du virus.