Le vrai remède à la pandémie est la coopération

Face à un virus inconnu, le partage et la collaboration sont le meilleur remède. A l’initiative des Fondations Jack Ma et Alibaba, un guide pratique de prévention et de traitement du covid-19 vient d’être publié. Il est d’abord destiné aux médecins et au personnel soignant.

Il s’agit d’informations collectées à partir d’expériences cliniques de plusieurs hôpitaux chinois en pointe contre le coronavirus.

Aujourd’hui, avec la propagation de la pandémie, ces expériences sont des sources fiables d’information pour tous ceux qui sont sur la ligne de front.

Cette pandémie est un défi commun pour l’ensemble de l’humanité dans l’ère de la mondialisation.

Le partage des ressources, des expériences et des leçons est la seule chance de gagner.

Le vrai remède à cette pandémie n’est pas l’isolement, mais la coopération.