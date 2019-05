Les ARV évoluent

70 000 Togolais sont actuellement sous ARV (antirétroviraux). Un traitement lourd, mais qui permet de lutter contre la maladie.

Le protocole est actuellement contraignant avec la prise d’une dizaine de comprimés chaque jour à heure fixe.

Mais les choses évoluent dans le bon sens. Les malades pourront bientôt bénéficier d’une seule prise quotidienne ; un seul comprimé avec de nouvelles molécules plus efficaces.

L'objectif des traitements antirétroviraux actuels est de maintenir les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) en bonne santé, en évitant la progression de la maladie vers le stade SIDA.1

Il est fréquent d’entendre parler 'd’indétectabilité' lorsque l'on parle du VIH et de traitement ARV. Ce terme est employé lorsque l'on parle de la charge virale : cela signifie que la quantité de virus dans le sang ne peut être détectée dans les analyses sanguines.

Avec les traitements disponibles, l’objectif est de rendre la charge virale dans le sang indétectable en quelques semaines à quelques mois.

Des tests sanguins sont réalisés régulièrement pour s'assurer que la charge virale demeure indétectable dans le temps.

Aujourd’hui, une personne vivant avec le VIH, traitée et dont la charge virale est indétectable depuis plus de 6 mois, a un risque négligeable de transmettre le virus à son partenaire lors d’un acte sexuel non protégé.