Les Togolais consomment trop d'antibiotiques

Les antibiotiques, ce n’est pas automatique. Ce slogan utilisée en France il y a plusieurs années par la Sécurité Sociale pourrait aussi s’appliquer au Togo.

La délivrance et la consommation d’antibiotiques sont souvent injustifiés.

‘Les antibiotiques sont utilisés pour lutter contre les infections microbiennes ; mais si on on prend à tout bout de champ, leur efficacité se réduit’, rappelle Mounérou Salou, professeur de bactériologie et de virologie.

En privé, les médecins ont tendance à administrer des antibiotiques à leurs patients pour tout et n’importe quoi. Une pratique moins répandue dans le secteur public.

Certains pharmaciens peu regardants délivrent des bactéricides sans ordonnance à des clients tentés par l’automédication

Une campagne devrait être lancée prochainement pour rappeler les professionnels à plus de rigueur.