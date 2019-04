Ancien représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Togo, le Congolais Pierre M'pèle vient de publier un livre dans lequel il raconte son infatigable lutte contre le sida.

L’ouvrage est préfacé par Marc Gentilini, spécialiste français des maladies infectieuses et tropicales.

‘Cet itinéraire m’amène en 2019 à partager mon expérience à faire en sorte que les acteurs de la lutte contre le sida d'aujourd’hui sachent ce qui s’est passé il y a 30 ans, comment nous avons été impliqué, quelles ont été nos difficultés, nos échecs et nos avancées', explique M. M'pèle actuellement à Lomé pour assurer la promotion de son ouvrage.

Pour lutter efficacement contre la pandémie, ce médecin recommande la généralisation des tests du sida, y compris dans les régions les plus reculées. Idem pour les traitements fournis aux malades.

Les populations n'ont pas toujours les moyens et un système de solidarité peut permettre d'avoir accès aux traitements et aux dépistages, avoir une couverture sanitaire universelle est également une nécessité, estime l’expert.

En tant qu’ancien représentant de l’OMS au Togo, il salue la mise en place par les autorités d’une assurance maladie, prélude à une couverture universelle.

Cette autobiographie est un récit authentique visant à partager une histoire tumultueuse vécue de l’intérieur de l’œil du cyclone.

Les grandes épidémies ne se révèlent qu’une ou deux fois dans un siècle et les acteurs de terrain ont aussi le devoir de partager avec les acteurs de demain les questions qui se sont posées, les réactions diverses engendrées par la pandémie, l’histoire naturelle de la maladie et de l’épidémie, les actions mises en œuvre, les craintes et les incertitudes.

Les combats de demain se nourrissent du passé pour construire au mieux les réponses adaptées aux futures grandes épidémies planétaires.

______

Itinéraire d’un médecin africain

Collection L’Afrique en marche, Editions Maïa, 17 euros

Acheter ICI