Des dispensaires mobiles vont commencer à sillonner les zones rurales. Les véhicules disposent d’équipements de base, mais également d’une pharmacie et il sera possible d’effectuer des prises de sang, différents prélèvements et des radipgraphies.

Cinq véhicules ont été réceptionnés mercredi à Kanté par le président Faure Gnassingbé.

Ils iront au devant des populations qui vivent à plus de 15km d’un hôpital ou d’un centre de santé.

Cette initiative est financée par le PNUD.