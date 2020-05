Alors que de nombreux spécialistes redoutaient une catastrophe en raison de systèmes de santé très fragiles, la plupart des pays africains ne sont que peu touchés par le coronavirus, constate jeudi le quotidien français Le Figaro.

Les experts cherchent à comprendre pourquoi le continent semble plutôt épargné. Mais une aggravation est toujours possible.

‘Il se peut que la diffusion du virus soit ralentie par des facteurs multiples tels que ceux liés à l’environnement, à la génétique ou à l’immunité. Mais il est possible que le virus circule largement sans provoquer une mortalité élevée, pour des raisons démographiques par exemple : les formes graves de Covid-19 touchent surtout les plus de 65 ans, or la population africaine est jeune', explique Eric Delaporte, professeur de maladies infectieuses à l’université et au CHU de Montpellier. Il dirige une unité VIH et maladies émergentes (IRD/Inserm).

Le Togo compte à ce jour 219 cas confirmés et 11 décès. 11.374 tests ont été réalisés.