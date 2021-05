Les maladies infectieuses et tropicales ont besoin de spécialistes

Le Togo espère avoir dans un avenir proche des spécialistes en maladies infectieuses. Ce n’est pas le cas pour l’instant à l’exception de Majesté Ihou Wateba, le ministre de l’Enseignement supérieur et seul professeur agrégé en infectiologie dans le pays.

‘Il faut que l’on puisse proposer un diplôme d'études en maladies infectieuses et tropicales', a-t-il déclaré mardi.

L'infectiologue est un médecin clinicien assurant la prise en charge des patients atteints d'infections bactériennes, virales, fongiques ou parasitaires, notamment les plus complexes et difficiles à traiter, et les maladies infectieuses émergentes.

Les universités de Lomé et de Kara pourraient introduire ce cursus dans leurs futurs programmes.

C’est une nécessité dans un pays touché par ces pathologies.