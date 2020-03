Les médecins seront soutenus

Les ministres de la Fonction publique et de la Santé, respectivement Gilbert Bawara et Moustafa Mijiyawa, ont rencontré mardi les responsables des syndicats de médecins.

‘Aucun effort ne sera épargné. Toutes les dispositions sont en train d’être prises pour s'assurer que le personnel soit en position de donner le meilleur de lui-même pour que la riposte contre la pandémie puisse être efficace', a déclaré M. Bawara.

Médecins et aides soignants demandent au gouvernement des moyens pour lutter contre la covid. Des moyens matériels et de protection et du personnel supplémentaire.

Les hôpitaux togolais ne reçoivent pas les patients atteints du covid-19. Les patients testés positifs sont orientés vers le CHR de Lomé dédié au traitement de la pandémie.

La plupart des patients actuellement hospitalisés dans cette unité ne présentent pas de pathologie grave. Le virus se manifeste par une fièvre plus ou moins aiguë.

Mais il évolue très différemment selon les malade. Une surveillance constante est donc nécessaire.