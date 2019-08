Les moustiquaires imprégnées sont largement utilisées en zone rurale

La saison des pluies touche à sa fin. C’est une période propice à l’explosion des cas de paludisme.

Mais la menace n’a pas disparu pour autant. Les moustiques sont toujours là prêts à piquer.

Les autorités sanitaires invitent à la prudence. L’un des moyens les plus efficaces est de dormir protégé par une moustiquaire imprégnée et à longue durée d’action. Des dizaines de milliers ont été distribuées par l’OMS ces dernières années.

Les campagnes d’information ont largement porté leurs fruits puisque 89,2% des enfants de 0 à 59 mois dorment désormais sous des moustiquaires

Un peu moins pour les adultes.

Les zones rurales sont plus perméables et moins protégées que les grands centres urbains qui disposent d’un habitat plus moderne, souvent climatisé et donc mieux protégé.

Ce qui ne met pas complètement à l’abri du danger.