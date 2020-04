Les personnels de santé seront tous protégés

A compter du 20 avril, le port du masque sera obligatoire pour les personnels de santé au Togo. Décision annoncée samedi par le gouvernement.

Pour la population, pas d’obligation, mais une recommandation. Le masque représente un rempart, même si il n’est pas le seul.

Il faut respecter les distances et désinfecter les mains le plus souvent possible.

Les autorités ont commandé des millions de masques dont une partie est arrivée à Lomé.

Dès l’annonce des premiers cas de covid dans le pays, de nombreux Togolais ont se sont rués dans les pharmacies ou sur les marchés pour acheter des masques chirurgicaux. Depuis, des artisans proposent également des masques en tissu lavables.