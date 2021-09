Les priorités sont ailleurs

Le Togo est loin d’être au stade du booster pour se protéger contre le Covid-19, autrement dit d'une 3e dose de vaccin.

C’est ce qu’a indiqué Mohaman Djibril, le responsable de la Coordination nationale de gestion de la riposte.

‘Dans les pays où une 3e dose est injectée, c’est que les deux précédentes ont été faites il y a plusieurs mois. Au Togo, on n’est pas dans ce cas de figure. Nous nous battons pour la première et la deuxième dose. Et le challenge est que la population reçoive d’abord ces deux doses’, a-t-il déclaré.

Les études montrent que l’immunité procurée par le vaccin baisse au bout de 5 mais. Un rappel est donc recommandé.