Faux médicaments : la lutte ne fait que commencer

Une série de réunions se sont déroulées fin mars entre les responsables de la Fondation Brazzaville et les dirigeants togolais, indique mercredi cet organisme à but non lucratif dirigé par Jean-Yves Ollivier.

Des rencontres avec le président Faure Gnassingbé, sa Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, et avec le ministre de la Santé, Moustafa Mijiyawa.

Au cours des différentes réunions, les officiers togolais ‘ont réaffirmé le rôle essentiel de la Fondation Brazzaville dans l’appui technique à l’Initiative de Lomé contre les médicaments qui tuent, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés (PMQI)’.

Grâce à cette collaboration, les deux parties sont en mesure de faire progresser leurs efforts communs et de protéger la santé des personnes contre les menaces que représentent les faux médicaments.

Plus de 40% des médicaments vendus au Togo et plus généralement en Afrique sont des contrefaçons.