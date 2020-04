Les respirateurs artificiels arrivent

Un premier lot de 144 respirateurs, sur les 250 commandés, est arrivé vendredi à l’aéroport de Lomé.

‘C’est une commande globale de 4,9 milliards de Fcfa pris en charge sur le budget de l’Etat et le Fonds national de solidarité et de relance économique’, a précisé Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances.

D’autres équipement ont également été débarqués dont des masques et des combinaisons de protection.

Les respirateurs sont indispensables aux formes sévères du covid-19 qui se manifestent par le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).

C’est une affection parfois mortelle caractérisée par l'incapacité des poumons à fonctionner correctement.

Le SDRA est une caractéristique des cas graves du coronavirus, qui amène les patients concernés à être hospitalisés voire admis en service de réanimation.

Dans la guerre que mènent les hôpitaux contre le coronavirus, en attente des études sur un éventuel remède médicamenteux, un appareil est essentiel : le respirateur artificiel. Il constitue à ce jour le principal traitement pour les patients en phase critique.

Le Togo compte 76 cas confirmés de covid-19 et 3 décès.