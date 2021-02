Les vaccins seront sur place la semaine prochaine

Le Togo recevra ses premiers lots de vaccins contre la Covid-19 ‘dans le courant de la semaine prochaine’, indique le communiqué publié mercredi à l’issue du conseil des ministres.

Le dispositif pour assurer la campagne de vaccination est en cours.

On ignore l’origine des vaccins commandés. Pfizer et BioNTech, AstraZeneca, Moderna ? Le Togo a également souhaité obtenir des Sputnik V. Peu importe, ils sont tous très efficaces.

Il faut préciser que ces commandes ne font pas partie de l’initiative Covax soutenue par l’OMS, mais d’un approvisionnement de l’Etat.

L’objectif des autorités est de gagner du temps, de commencer à vacciner le plus tôt possible pour réduire les infections et permettre un retour à une vie normale.