Les agents de santé font leur autocritique.

Mauvais accueil des patients, vente illégale de médicaments, absentéisme …L’image de la profession est affectée.

Le Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT) est en journée de réflexion ce jeudi.

'Ça peut surprendre, mais nous pensons que c'était opportun et important d’organiser cette journée. Nous avons un objectif fondamental, celui de non seulement donner la vie, de la préserver et de la sauver lorsqu'elle est en danger, mais aussi contribuer à faire en sorte que le Togo soit la référence en terme de système de soins en Afrique. Et donc, tous les axes doivent être scrutés', a déclaré le Dr Gilbert Tsolényanu, secrétaire général du SYNPHOT.

Mais il précise que cette rencontre ne remet pas en cause la qualité, l'assiduité et le dévouement des acteurs de santé.

Il y a des brebis galeuses comme partout qui foulent au pied l’éthique et qui contribuent à salir l’image de la profession.

‘Tout en réclamant de meilleures conditions de travail aux autorités, nous devons aussi œuvrer pour offrir des soins de qualité à notre population', a ajouté M. Tsolényanu.

Médecins et infirmières exigent toujours une améliorations des conditions de travail avec la modernisation des hôpitaux et des dispensaires et de nouveaux plateaux techniques.