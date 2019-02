Mobilisation des cardiologues à Lomé

Première cause de mortalité dans le monde

Lomé accueille du 20 au 22 février la seconde édition du congrès de cardiologie. Des spécialistes d’une dizaine de pays d’Afrique et d’Europe sont attendus pour évoquer les maladies cardiovasculaires.

Les médecins évoqueront, notamment, le combat contre les accidents vasculaires plus ou moins sévères qui touchent des dizaines de milliers de personnes en Afrique de l’Ouest.

En cause, l’obésité, l’hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, la sédentarité, entre autres.

Des traitements existent, souvent méconnus par les patients qui ne consultent que rarement.

Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde: il meurt chaque année plus de personnes en raison de maladies cardio-vasculaires que de toute autre cause.