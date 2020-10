Mobilité sanitaire

Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) a offert lundi trois cliniques mobiles destinées à être des centres de dépistage et de tests PCR, mais pas seulement.

'C'est une contribution très modeste de notre part et on cherche toujours à faire mieux pour le bien-être de la population et pour accompagner le gouvernement dans sa politique de santé', a déclaré Aliou Dia, le représentant du PNUD à Lomé.

Le Togo dispose déjà d’équipements de ce type qui ont permis de réaliser des dizaines de milliers de consultations.

Moustafa Mijiyawa, le ministre de la Santé, a précisé que ces unités mobiles étaient avant tout destinées aux zones reculées qui n’ont pas d’accès aux centres hospitaliers.