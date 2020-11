Plus de 5 millions de moustiquaires déjà distribuées

Plus de 5 millions de moustiquaires à imprégnation durable (MILDA) ont déjà été distribuées sur les 6,4 prévues.

Information donnée mercredi par le ministère de la Santé.

Sur le front de la lutte contre le paludisme, les nouvelles sont encourageantes.

L’incidence a régressé de plus de 25% entre 2015 et 2018 et la mortalité a baissé de 8% sur la même période.

Les MILDA sont traitées avec un produit insecticide (deltaméthrine) directement intégré dans la fibre de polyester ou polyéthylène au moment de la fabrication.

Elle peut être efficace jusqu’à 20 lavages et n’a pas besoin d’être ré-imprégnée (le lavage suffit à la réactiver).

Un moyen sur de se prémunir contre les moustiques.