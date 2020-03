Précautions élémentaires

On le sait, le covid-19 est extrêmement contagieux. Il est donc impératif de se laver les mains avec du savon ou de l’alcogel le plus souvent possible, de respecter les distances (1 à 2 mètres) et, si c’est possible de porter un masque chirurgical à changer toutes les 4 heures.

Il faut également savoir que le virus est tenace sur les surfaces.

Le New England Journal of Medicine, révèle que le nouveau coronavirus résiste quelques minutes sur la peau, mais 12h sur les vêtements et les cheveux et jusqu’à 2 à 3 jours sur le plastique et l’acier.

Il faut donc désinfecter le plus souvent possible les surfaces, y compris les cartons.

Deux possibilités, utiliser de l’alcool ou mettre cartons, plastique et objets en métal au soleil pendant plusieurs heures.