Une réunion régionale du comité technique du projet REDISSE se tient actuellement à Lomé.

Le projet régional de renforcement du système de surveillance des maladies vise à renforcer les capacités intersectorielles nationales et régionales pour une surveillance collaborative de la maladie et la préparation aux épidémies en Afrique de l’Ouest, en jugulant les faiblesses des systèmes sanitaires humain et animal qui entravent la surveillance et une riposte efficace.

Pour pour prévenir l’avènement de nouveaux phénomènes épidémiques et d’autres urgences de santé publique ou apporter des ripostes appropriées lorsqu’ils surviennent, les pays de la Cédéao et l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) comptent sur la réactivité de REDISSE.

Cette initiative permet de renforcer les compétences en matière de diagnostic et de confirmation biologiques des responsables de laboratoires et d’améliorer la surveillance épidémiologique et les capacités de riposte des laboratoires de districts.

Grâce à cette stratégie, le Togo est en mesure d’exercer un contrôle sanitaire plus poussé aux frontières afin d’éviter la propagation d’épidémies.

Mais cela ne signifie pas pour autant que tout est réglé. La porosité des frontières, le manque d’information des patients, l’absence de diagnostics précoces permet la propagation des épidémies au Togo et dans le reste de la région.