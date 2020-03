Propagation contenue

23 cas confirmés de covid-19 au Togo ce mercredi. Le nombre de cas augmente, mais la hausse est contenue. Aucune précision n’est disponible sur l’état de santé des personnes atteintes.

Le virus est fort heureusement de faible intensité dans la majorité des cas et se manifeste par une fièvre modérée, des céphalées et des courbatures. Occasionnellement, il se manifeste par une perte de goût et de l’odorat et de légères difficultés respiratoires.

Des complications plus sévères interviennent dans 5% des cas et nécessitent une hospitalisation.

Le meilleur moyen de se protéger est de garder ses distances et d’appliquer des règles strictes d’hygiène.

Pour ceux souhaitant porter un masque, il est d’abord nécessaire de vérifier sa qualité, puis de le changer toutes les 4 heures en prenant soin de l’enlever par l’arrière et de ne pas toucher la face avant.