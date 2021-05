Recul de la tuberculose

La tuberculose est la neuvième cause de mortalité dans le monde et la principale cause d'un seul agent infectieux, en tête du classement des causes de décès par rapport au VIH/SIDA.

En 2020, près de 3 millions de personnes ont contracté la tuberculose en Afrique, soit un quart des nouveaux cas de tuberculose dans le monde.

On estime que 417.000 personnes sont mortes de cette maladie dans la région africaine.

A l'échelle mondiale, l'incidence de la tuberculose diminue d'environ 2 % par année.

Près de 60 millions de vies ont été sauvées dans le monde ces dix dernières années grâce au diagnostic et au traitement.

Au Togo, le taux de succès thérapeutique est d'environ 86% et celui de la létalité tourne autour de 7%, indique le Dr Mohammed Fall Dogo, coordonnateur national du programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT).

Plusieurs centres de dépistage et de traitement ont été créés en région.

Entre 2018 et 2019, 2.300 cas ont été dépistés. Mais de nombreuses personnes ne vont jamais consulter