Refuser le vaccin mène à l'hôpital

La grande majorité des patients hospitalisés pour des formes graves du Coronavirus ne sont pas vaccinés.

Une situation qui irrite le personnel soignant.

‘Ça nous inquiète. On a du mal à comprendre comment des gens fragiles comme les diabétiques ou les hypertendus ou avec d’autres comorbidités, arrivent encore au CHR Lomé-Commune. Tout simplement parce qu’ils ont décidé de ne pas se faire vacciner. Ce n’est pas normal’, déplore le Pr Komi Adjoh, coordinateur des soins dans cet hôpital dédié aux cas les plus sérieux du Covid-19 et membre du Conseil scientifique.

Les vaccins ne manquent pourtant pas au Togo. Il est très facile de recevoir l’injection. Mais les réfractaires sont nombreux.