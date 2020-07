Saison à risques

La saison des pluies est propice à la propagation du choléra.

Moustafa Mijiyawa, le ministre de la Santé, a invité mardi la population à la vigilance.

Les conseils sont simples et répétés régulièrement, se laver les mains avec du savon, protéger les aliments contre les mouches et la poussière, laver correctement les fruits et légumes avant de les manger, bien cuire les aliments, boire de l'eau saine, faire les besoins dans les latrines.

Les épidémies de choléra sont liées à des facteurs saisonniers.

Le choléra est une maladie extrêmement virulente qui peut provoquer une diarrhée aqueuse aiguë sévère.

Les symptômes apparaissent entre 12 heures et 5 jours après l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminée.

Touchant les enfants comme les adultes, la maladie peut tuer en l’espace de quelques heures si aucun traitement n’est administré.

Le Choléra est apparu pour la première fois au Togo en 1970. Depuis 1990, des épidémies importantes ont été enregistrées notamment en 1991, 1998, 2001, 2004,2006.