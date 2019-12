Serment d'hippocrate

Un ‘compact national’ sera signé mardi entre tous les partenaires du secteur de la santé. Médecins, personnels soignants et gouvernement s’engagent ainsi à accroître les investissements

Un accord pour lequel tous les signataires s’engagent à mettre en œuvre un plan de développement à prioriser les véritables urgences définies dans la stratégie nationale de santé.

Le Togo accuse du retard. Les principaux hôpitaux doivent être réhabilités et équipés, des CHR construits et des dispensaires construits dans les zones les plus reculées.

Le volet formation ne doit pas être oublié.

Un nouvel hôpital est en cours de construction dans la banlieue de Lomé. Il devrait accueillir les premiers patients en fin d’année prochaine.

Le budget consacre une part de plus en plus important chaque année à la santé. Les besoins sont importants et les attentes énormes.