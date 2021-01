Surveillance virale renforcée

Le nombre de cas de Covid-19 est en légère augmentation. Les patients atteints de formes sévères sont plus nombreux; une cinquantaine.

Mais selon Ihou Majesté Watéba, responsable de l’unité Covid au CHR Lomé-Commune, la vague peut être maîtrisée d’ici deux semaines si la population respecte les gestes barrières.

Il constate un relâchement ces dernières semaines.

Autre question qui se pose aux autorités sanitaires, comment empêcher l’arrivée des variants plus contagieux et plus mortels.

L’aéroport de Lomé accueille chaque jour des centaines de passagers venus d’Europe. Les tests PCR, réalisés à l’arrivée, ne permettent pas de savoir s’il s’agit d’un mutant britannique. Des analyses plus poussées sont nécessaires.

Autre inquiétude, le variant sud-africain.

Il serait le plus dangereux.

Or des vols directs relient Johannesburg à Lomé plusieurs fois par semaine. Certes, les avions sont loins d’être pleins en ce moment, mais des passagers débarquent au Togo ou sont en transit plusieurs heures à l’aéroport, sans test exigé.

Le renforcement des contrôles s’imposent. Les autorités sont extrêmement vigilantes.