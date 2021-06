Suspicions de grippe aviaire

Le 3 juin dernier, un responsable d’une ferme située à Klémé (préfecture de Zio) a contacté les autorités sanitaires après la mort de près de 50% de son élevage de poules.

Les prélèvements effectués ont été envoyés dans un laboratoire spécialisé en Italie.

‘Il existe une forte suspicion de la présence du virus de la grippe aviaire’, indique un communiqué publié mardi par les ministères de l’Agriculture et de la Santé.

En attendant la confirmation des résultats, des mesures conservatoires ont été prises avec, notamment l'abattage, l'incinération et l'enfouissement des cadavres des volailles, la destruction des œufs, la désinfection des poulaillers et des magasins de stockage, la mise sous quarantaine de l'exploitation avicole et la fermeture des marchés à volailles et des provenderies dans le canton de Djagblé pour une durée de 30 jours.