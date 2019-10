Taux de vaccination en forte hausse

Des lacunes subsistent dans la stratégie des organisations et des pays

Le taux de couverture vaccinale a fortement progressé au Togo pour atteindre 80% aujourd’hui, contre 40% en 2001.

‘Les résultats sont très positifs’, a déclaré lundi Damien Mama, le coordonnateur du Système des Nations Unies (SNU), à l’ouverture d’une réunion régionale conjointe OMS/UNICEF.

Si les progrès sont réels grâce à de nouvelles lignes budgétaires et le développement des campagnes de vaccination, beaucoup reste à faire.

Par exemple, 10,7 millions d’enfants de moins d’un an n’ont pas reçu leur dose de vaccin contre la rougeole au Togo et ailleurs dans la région et 9,8 millions enfants n’ont pas reçu les doses de pentavalent.

Le vaccin pentavalent protège en une injection de cinq infections majeures : diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B et Haemophilus influenzae type b (Hib).